السياحة: الدولة قدمت حوافزا كبيرة لعودة الحركة الوافدة

قالت وزارة السياحة والآثار إنه في ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة إلى مصر، فقد تم منح حزمة من الحوافز والتخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن من أهم هذه الحوافز إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة البترول منحت تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد، مشيرة إلى أن وزارة الطيران المدني، منحت شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية، وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

وأوضحت الوزارة أن وزارة السياحة والآثار منحت تخفيضات بنسبة 20% على أسعار تذاكر زيارة كل المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.