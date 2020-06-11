عاجل.. الحكومة تكشف أول 3 محافظات تعود لها السياحة والطيران أول يوليو

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد التي ستبدأ فيها حركة السياحة الوافدة والطيران اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال سعد، في تصريحات صحفية له منذ قليل، إن تلك المحافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومطروح.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتمعت، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما جرى استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد. واتخذت عددا من القرارات بشأن مواجهة الفيروس في المرحلة المقبلة.