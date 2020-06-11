الانتهاء من إجراءات تعقيم لجان امتحانات السنوات النهائية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من كافة الاجراءات الخاصة بتعقيم لجان الامتحانات حيث تستعد الجامعة لإجراء امتحانات طلاب سنوات النقل في أول الشهر المقبل بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات كما قامت الجامعة برفع حالة الطوارئ مع الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية لإتمام الامتحانات بشكل آمن وذلك برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة.صرح بذلك الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون التعليم والطلاب معلنا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجيستية للقيام بإجراء امتحانات نهاية العام الجامعى الجاري لطلاب السنوات النهائية.وأشار الى أن الكنترولات تستقبل حاليا المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، مع التأكيد على جميع الكليات لسرعة إتمام وإنجاز عمليات تصحيح الرسائل البحثية للطلاب لإعلان النتائج وذلك فى ظل الضوابط والإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي جاء أهمها إجراءات توزيع الطلاب علي اللجان وعمل أكواد لجلوس الطلاب ومراجعتها جيدا من قبل جميع الكليات.

وشدد الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة وجود مسافة بين كل طالب لاتقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل. وقال إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة.

الجدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، توفر لجميع كلياتها الإداوت الخاصة بتطهير أماكن امتحانات الطلاب، حيث تتم وبشكل مستمر عملية تعقيم كامل لمقار اللجان والمباني، والممرات الخاصة بالطلاب وجميع المكاتب الإدارية للجامعة بشكل يومي، مع الإلتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.