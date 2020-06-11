الإثنين.. جامعة الدول تعقد ورشة حول تداعيات كورونا على تجارة الخدمات

تعقد جامعة الدول العربية ورشة عمل إقليمية، الإثنين المقبل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" حول تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، على تجارة الخدمات في الدول العربية وفرص الاستثمار ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

يأتي ذلك بحضور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة ومشاركة عدد من الخبراء المعنيين.

وقال أبو النصر، في تصريح اليوم، إن الورشة ستناقش - من خلال مجموعة من الجلسات - عددًا من الموضوعات المهمة منها آثار أزمة كورونا المستجد على المستوى الدولي على قطاع الخدمات، حيث سيجري إلقاء الضوء على آثار الوباء على قطاع الخدمات على المستوى الدولي ونبذه عن القطاعات الخدمات المتأثرة بشكل رئيسي والدور الرئيسي لتجارة الخدمات في مواجهة الوباء.

وأضاف أبو النصر، أن الورشة ستناقش أيضًا آثار أزمة "كوفيد - 19" على قطاع الخدمات بالدول العربية والأثر المحتملة على حجم التجارة في الخدمات وأهم قطاعات الخدمات الرئيسية الأكثر تأثرًا.

وأشار مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة، إلى أن الورشة ستبحث أيضًا، آثار الأزمة على قطاع خدمات السياحة وخدمات السفر في الدول العربية والإجراءات التي جرى اتباعها للتقليل من آثار الأزمة.

كما تبحث الورشة آثار الأزمة على قطاع خدمات النقل والخدمات اللوجستية بالدول العربية، وقطاع الخدمات المالية بالدول العربية.