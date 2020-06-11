شركة مزيكا: مقاضاة الموسيقيين للشركة غير صحيح.. وعلاقتنا جيدة

نفت شركة مزيكا وجود أى مشاكل بينها وبين نقابة المهن الموسيقية المصرية، مؤكدا على أن علاقة شركة مزيكا ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر جيدة للغاية ولا تصل للقضاء، وذلك بعد نشر أخبار على لسان الموسيقيين بمقاضاة شركة مزيكا لطرحهم أغنية لحسن شاكوش مع أحمد سعد.

وقال على عبد الفتاح المستشار الإعلامي للشركة، فى بيان: "خبر مقاضاة النقابة لشركة مزيكا ليس صحيحا بالمرة، حيث إن شركة "مزيكا" تربطها علاقات ودية جدا مع نقابة المهن الموسيقية ومع جميع أعضائها، وعلى رأسهم المطرب الكبير هانى شاكر، وهذه العلاقات الودية من شأنها ألا تقدم شركة "مزيكا" على إفساد هذه العلاقات".

وأضاف: "الخبر الصحيح هو أن شركة مزيكا قررت تأجيل طرح أغنية "100 حساب" للنجم أحمد سعد والنجم حسن شاكوش، وذلك لحين التوصل إلى حل لأزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية، وقد تواصل المسؤولون فى النقابة مع المسؤلين فى شركة "مزيكا"، ودار بين الطرفين نقاشات بناءة نتجت عنها أن قررت شركة مزيكا تأجيل طرح الأغنية فى الوقت الحالى، احتراما للنقابة ومجلس إدارتها ولحين صدور تصريح منها بذلك".

تابع: "علما بأن الأغنية تم تصريحها من الإدارة العامة على المصنفات الفنية".

يذكر أن أغنية "100 حساب" تجمع لأول مرة المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.