داليا أبو عمر تكشف نتائج تحليل "كورونا": خبر محبط

كشفت الإعلامية داليا أبو عمر، نتائج تحاليل فيروس كورونا، بعد إصابتها قبل أسبوعين تقريبًا، قائلة: "للأسف مفيش أجسام مضادة".

وكتبت "داليا" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قدر الله وما شاء فعل، للأسف مافيش أجسام مضادة، خبر محبط على العموم، هنعيد التحليل كمان أسبوعين يمكن".

وكانت الإعلامية داليا أبو عمر، قد كشفت تفاصيل تجربة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله، في أول ظهور لها عقب إعلان إصابتها منذ 31 مايو من الشهر الماضي.

وقالت الإعلامية خلال حديثها، "أنا في اليوم الـ13 من العزل المنزلي، بعد إصابتي بفيروس كورونا، وبشكر كل الدكاترة اللي خلوني كويسة وقادرة أكلمكوا، الحمد لله بدأت أتعافى بشكركم جدًا على دعواتكم المستمرة، كنتوا بتسألوا عليا ليل نهار وكنتم بتحاولوا تخلوني أقوى، أنا واحدة من الناس التي اتخذت حذرها جدا، وكنت أعقم نفسي في كل وقت وملتزمة بالكمامة وغسل اليدين ولا أعرف من أين تم نقل الفيروس إلي، أنا شخص واخدة احتياطاتي طول الوقت، أكيد عملت غلطة خلتني أصاب بالفيروس".

وتابعت: "أنا واحدة كنت قاعدة في بيتي وجاتلي، ودي حاجة ممكن 30% إنها تحصل، خدوا بالكم الموضوع مش لطيف".

وتابعت محذرة متابعيها: "لذلك أحذركم جدا لأن الموضوع غير لطيف بالمرة، الحكاية بدأت معي حينما شعرت بهمدان ثم ارتفاع في درجة الحرارة، كنت فاكرة إنها نزلة معوية، درجة حرارتي بدأت تسوء لمدة 3 أيام، وزغللة في عينيا، مش قادرة أوصفلكم آلم التكسير والصداع، بجانب إني مريضة حساسية صدر مزمنة، مفقدتش حاستي الشم ولا التذوق، إصابتي كانت متوسطة الشدة، في حاجات ابتدت تحصل زي نسبة التجلط في الدم بدأت تعلى ونسبة قلة الأكسجين ابتدت تقل، ابتدينا رحلة البحث عن أسطوانة أكسجين ولقيناها بعد يوم ونصف".

وأشارت الإعلامية إلى أن "في ناس هيعدي عليها كورونا كدور برد عادي وفي ناس هتحس بيه وفي ناس هتتعب وناس حالتها هتسوء، احنا نهون من الموضوع مش صح، جاتلي حساسية في شفايفي وإيديا، والحرارة بدأت تثبت بقالها كام يوم، والصداع خف، ونفسي لسه مش مظبوط".

وأكدت أنها أجريت التحاليل وجاءت إيجابية وبدأت مشوار العلاج وتقدمت بالشكر لكل من أهتم وسأل عليها، وكل من حاول الاطمئنان على حالتها، اهتموا ولا تخرجوا من المنزل إلا للضرورة".

يذكر أن الإعلامية داليا أبو عمر، كانت قد أطلقت مؤخرا مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "دلعيه يدلعك"، رصدت فيها حقوق الرجل داخل المنزل، وقدمت برامج إذاعية وتلفزيونية عدة.