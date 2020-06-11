خروج 40 من مستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة لتعافيهم من كورونا

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم، خروج 40 حالة من مستشفيات العزل والإحالة، لتعافيهم من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين بالمحافظة إلى 463.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، لافتًا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة، لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابىي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة.