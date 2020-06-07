تعاف 62 حالة بمستشفيات العزل والإحالة بمحافظة البحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم، عن خروج عدد 62 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد، وعودتهم إلى منازلهم، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم خلال الفترة الماضية العزل والاحالة بنطاق المحافظة.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية، وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة، لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.