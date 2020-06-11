ميركل ورئيس وزراء الصين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، إن المستشارة أنجيلا ميركل عقدت مؤتمرًا بالفيديو مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الخميس، بحثت فيه العلاقات الثنائية بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين، إضافة الى مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية والدولية الحالية.

وأضاف متحدث الحكومة، أن على رأس القضايا التي نوقشت التعاون فيما يخص التعامل مع وباء كوفيد 19، وتفعيل الحوار الألماني الصيني بشأن حقوق الإنسان، والوضع فيما يتعلق بهونج كونج، وقضايا الاستثمار والتجارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك مجال العقود العامة، والقضايا الحالية في الاقتصاد العالمي.

وطبقًا لمتحدث الحكومة الألمانية، أكدت المستشارة ورئيس الوزراء الصيني إبرام ثلاث اتفاقيات بين الشركاء الألمان والصينيين تم توقيعها قبل بدء المؤتمر المشترك، والذي شارك فيه وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر التاميير أيضا من الجانب الألماني.

وشددت المستشارة على اهتمام ألمانيا بالتجارة الحرة متعددة الأطراف القائمة على القواعد، وتعزيز منظمة التجارة العالمية وعلاقات التبادل الثنائي المستقرة.

وأشارت إلى الحاجة إلى مزيد من الخطوات في الوصول إلى الأسواق والمعاملة بالمثل والمعاملة المتساوية للشركات الأجنبية، مؤكدة أن إبرام اتفاقية استثمار طموحة بين الاتحاد الأوروبي والصين أمر مهم للغاية.