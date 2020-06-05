ميركل تبحث مع السراج تطورات الأوضاع في ليبيا

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة بالمليشيات الإرهابية، آخر التطورات في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن زايبرت، في بيان بهذا الشأن اليوم، إن ميركل والسراج تباحثا حول الوضع السياسي والعسكري الحالي في الصراع داخل ليبيا.

ورحبت المستشارة، بحقيقة أن الأطراف المتنازعة على وشك استئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وتطبيق هدنة وفقاً لاتفاقيات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وشددت ميركل، على ضرورة إحياء عملية المناقشة السياسية مع استمرار تقديم ألمانيا الدعم من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.