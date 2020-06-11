صندوق النقد: 10 تريليونات دولار إنفاق أزمة كورونا ولا بد من المزيد

قالت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم، إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.

وأوضحت كريستالينا جورجيفا أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، ما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة.

أصاب المرض زهاء 7.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 415 ألفا و545. وتوقع البنك الدولي هذا الأسبوع أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.

يُحدث صندوق النقد توقعاته في 24 يونيو. وقالت جورجيفا إنه بات مرجحا للغاية إجراء مزيد من التخفيضات على توقع الصندوق الصادر في أبريل لانكماش الناتج العالمي ثلاثة بالمئة.

وكتبت في تدوينة على موقع الصندوق إنه بغية النهوض بتعاف أكثر شمولا، ينبغي أن ينصب تحفيز مالي كبير على الحد من فقد الوظائف والحيلولة دون تنامي عدم المساواة.

وتابعت أن الاستثمارات ينبغي أن تركز على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.

وقالت أزمة كوفيد-19 توقع أشد الألم بالفئات الأضعف. هذه المحنة قد تفضي إلى زيادة كبيرة في تفاوت مستويات الدخل.