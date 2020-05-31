محمود محيي الدين: طلب كبير على صندوق النقد الدولي بسبب أزمة كورونا

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، على خطة عمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة العالمية والاستقرار المالي، موضحًا أن هذا المحور يرتبط بجهود صندوق النقد الدولي في توفير السيولة المالية الدولية على مستوى العالم.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره عبر "سكايب" من واشنطن، على شاشة "extra news"، أنه كما هو معروف للمتخصصين فإن صندوق النقد الدولي يصدر ما يعرف بوحدات حقوق السحب الخاص ويقوم بتوفيرها للدول التي تحتاج هذا التمويل خاصة أن موازين المدفوعات تتعرض لمشاكل كبيرة، وللأسف هناك طلب كبير جدًا على هذه الموارد التي يوفرها صندوق النقد الدولي، وهناك مطالبة بأن تزيد هذه الموارد عن ذلك.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن هذا الأمر كان واحدا من الأمور التي تم عرضها على مجموعة العشرين ولكن لم يحدث تطور فيها بعد، ولكن نأمل في الفترة المقبلة أن يحدث قدر من التطور في شأنها، فالعقبة ليست بالضرورة عقبة فنية بشأنها ولكن قد تحتاج إلى مشاورة سياسية.