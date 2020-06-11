محمد السباعي: الري الحديث يزيد إنتاجية الفدان 30%

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الري الحديث، من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، بسبب الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات والموارد المحدودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "ten"، أنه على هذا الأساس جرى وضع الاستراتيجية القومية للمياه 2037، ومن أهم محاورها ترشيد استهلاك المياه، والسعي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال التحول من الطرق التقليدية في الري إلى طرق الري الحديثة.

وتابع: "الزراعة تستهدف 85% من مواردنا المائية، وعلى هذا الأساس تم تنفيذ مبادرة من قبل الوزارة بالتواصل مع المزارعين وتطبيق الري الحديث في الكثير من المحافظات ونقدم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين لتحويل أراضيهم إلى الري الحديث بالري أو الرش".

وأشار إلى أن طرق الري الحديثة لها عائد اقتصادي على الفلاح، حيث تزيد انتاجية الفدان نحو 30%، وتقدم نوعية أفضل من المحاصيل الزراعية.