وزارة الري تبحث مع جنوب سيناء سبل حماية سانت كاترين من السيول

عقد في محافظة جنوب سيناء اليوم اجتماعًا موسعًا بناءً على التنسيق بين الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، لتحديد إحداثيات السيول لمدينة سانت كاترين، وتحديث الدراسات لجميع الأودية التي تؤثر على المدينة، خاصة بعد السيول التي ضربتها خلال شهر مارس الماضي، وتسببت في خسائر فادحة بالمدينة.

وترأس الاجتماع اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتور جمال قطب، مدير معهد بحوث الموارد المائية، ممثلًا عن وزير الموارد المائية والري، والمهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور صلاح شحاته، رئيس قطاع المياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، والمهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، ومبروك الغريني، رئيس مدينة أبورديس، وعدد من عواقل القبائل البدوية.

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من إعداد الدراسات المطلوبة لجميع الأودية بالتنسيق مع مجلس المدينة ومشايخ وعواقل هذه الوديان، للبدء في مراحل تنفيذ المشروع طبقًا للأولويات، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية وكافة الجهات المعنية.

وأوضح السكرتير العام، أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تشمل حماية المنطقة بداية من سرابيط الخادم حتي وادي بعبع لكونها أكثر المناطق التي حدثت فيها السيول خلال شهر مارس الماضي، وتتضمن إقامة عدد من البحيرات والسدود والقنوات الصناعية، والمرحلة الثانية بمنطقة وادي فيران، وتتضمن عدد من السدود والبحيرات لحصاد مياه السيول وحماية طريق سانت كاترين وتغذية الخزان الجوفي، والمرحلة الثالثة بوادي سجري لحماية الطريق الدولي، وخطوط البترول ومدينة أبورديس من الجهة الجنوبية، وتتخطى التكلفة الإجمالية للمشروع المليار جنيه .