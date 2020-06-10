عاجل.. وزارة الري السودانية: استكمال اجتماعات "سد النهضة" غدا

أصدرت وزارة الري السودانية بيانا مساء اليوم حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أشار إلى تواصل المفاوضات غدا في إثيوبيا.

وجاء في البيان، الذي حصلت "الوطن" عليه": "تواصلت بعد ظهر اليوم اجتماعات وزراء الري في مصر و السودان واثيوبيا والتي استضافتها مصر بحضور المراقبين الثلاثة من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي".

وأضاف: "وفي اطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، لاستئناف التفاوض و التوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة، وعلى ضوء مبادئ المعاهدات و القوانين الدولية في هذا المجال".

وتابع البيان: "واستمع الاجتماع لوجهات نظر الدول الثلاث حيث تمسك الجانب المصري بوثيقة ٢١ فبراير كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الاثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع وإعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٠".

وذكر البيان أنه ستستأنف الدول الثلاث اجتماعاتها يوم غدا الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٠ و الذي تستضيفه إثيوبيا لمواصلة المفاوضات و العمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.