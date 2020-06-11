أنباء عن تغيير وزاري بتركيا وتعيين "يلدريم" نائبا لأردوغان

قالت عائشة صايي من "بي بي سي" التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي إجراء تغيير على المجلس الوزاري.

وأشارت "صايي" إلى أن "أردوغان" من المتوقع أن يعين بن علي يلدريم نائبًا له، وذلك قبيل الانتخابات التي سيتم ستُجرى في مجلس الشعب التركي، والخاصة برئاسة المجلس والتكتلات واللجان.

وأوضحت أنه وفقًا للنظام الداخلي للمجلس، ستُجرى الانتخابات مرتين من أجل رئاسة المجلس، واللجان الاولى لمدة 3 سنوات، والثانية لمدة سنتين.

المصدر:

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-kabinede-hemen-degisiklik-istiyor-binali-yildirima-yeni-gorev-iddiasi-283646h.htm