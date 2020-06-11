صور| تكثيف حملات النظافة بمدن وقري كفر الشيخ  

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يجري تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه شدد على رؤساء المدن والقرى، بتنفيذ الحملات بشكل مستمر مع تكثيف اعمال النوبتجيات على مدار اليوم.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرية إسحاقة، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والأتربة، ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة، وقريتي الزعفران، وكوم الحجر.

وترأس اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، وتفريغ صناديق القمامة، وتجمعات المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالقري، بالإضافة إلي صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالمدينة، وطريق دسوق كفرالشيخ، كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة.

وجرى رفع القمامة من قري دمرو، وتيدا، والقصابي، فضلاً عن أعمال التجميل، وقص وتهذيب الأشجار بالطريق العام بقرية منشأة عباس، فيما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة العامة، وإزالة المتولد اليومى من المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية حازق.