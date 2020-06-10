طبيب كفر الشيخ فاقد بصره يعود إلى منزله.. ويتحسس طفله: "كان نفسي أشوفه"

رصدت "الوطن" خروج طبيب كفر الشيخ الذي فقد بصره "محمود سامي قنيبر" من المركز الطبي العالمي مساء اليوم الأربعاء وذلك عقب 25 يوما من تلقيه العلاج وعودته إلى منزله في رحلة استغرقت أكثر من شهر منذ إصابته بفقد بصره أثناء تأدية مهام واجبه في مستشفى عزل بلطيم، واستقبال زوجته له بعد غياب وسط فرحة من أفراد العائلة والجيران.

استقبلته زوجته بالدموع بعد عودته للمنزل وأعربت عن سعادتها في حديثها لـ"الوطن"، بينما اختلطت دموع الفرحة بعودة زوجها بدموع الحزن على فقده بصره قائلة "كان نفسي يرجع المنزل بعد عودته بصره إليه ليرى ابنه يحيى الذي يبلغ من العمر ستة شهور يكبر أمام عينيه خاصة أننا تأخرنا في الإنجاب وانتظرنا إحدى عشر عاما حتى أكرمنا الله".

وأشارت إلى أن أصعب اللحظات عندما سألها زوجها عن ملامح طفلهما وهل ملامحه تغيرت، خاصة أنه لم يره منذ ثلاثة شهور تقريبا لانشغاله في عمله بمستشفى العزل ببلطيم لعلاج مصابي كورونا.

وأضافت أنها رغم شعورها بالسعاده لعودة زوجها للمنزل لكن كانت تتمنى أن يرد إليه بصره وخاصة عندما حضن الدكتور محمود ابنه يحيى وبدأ يتحسس جسده ويضع يده على وجهه ليستشعر ملامحه.

من جهته، قال قنبير لـ"الوطن"، إنه مكث داخل المركز الطبي العالمي، 25 يوما وفقا لقرار رئيس الوزراء، وجرت له الفحوصات الطبية بشكل مستمر، مؤكدا أنه كان هناك مرور دائم للاطمئنان على حالته، وأجري له جلسات "الأكسجين المضغوط"، وكان يتم نقله يوميا للمستشفى الجوي، يرافقه طاقم من المركز الطبى العالمي.

وأكد قنيبر أنه متمسك بالأمل حتى ولو نسبة شفائه قليلة فيما أكد الأطباء المعالجين عودة بصره إليه بنسبه 10% وبعد ستة شهور، موضحا أنه سيقضي فترة علاج بالمنزل وذلك سيساعده على رفع روحه المعنوية ومن المحتمل ترتيب سفره لاستكمال علاجه بالخارج وذلك بناء على تقارير طبية.

وكان الطبيب أصيب بفقدان للبصر خلال آداء عمله في مستشفى العزل ببلطيم نتيجة ارتفاع ضغط الدم في مطلع شهر مايو الماضي، وأفادت التقارير، بأن المريض لا يبصر وأن العينين وحدقتهما، لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة ، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره اثناء عمله بمسشتفى عزل بلطيم. ونشرت الوطن قصة الطبيب قنيبر واستجابت رئاسة الوزراء وتم إصدار قرار بعلاج الطبيب على نفقة الدولة وتم نقله لمستشفى الطبي العالمي لتلقي العلاج.