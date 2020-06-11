صور.. محافظ كفر الشيخ يوجه بحل مشكلات المرافق

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بسرعة حصر جميع مشكلات المرافق "مياه، صرف صحي، كهرباء، والري" والعمل على حلها، طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

وأوضح نور الدين، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، ومعالجة وبحث سبل إصلاح وإنهاء المشروعات المتعثرة بالجهاز التنفيذي بجميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المحافظ لمناقشة معوقات المشروعات المختلفة، بحضور المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي.