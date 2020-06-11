الحكومة عن عودة السياحة في 3 محافظات: السائح لن يزور القاهرة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من 1 يوليو سيكون مسموحًا بالسياحة الوافدة الخارجية في 3 محافظات هي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، وذلك كمرحلة أولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي: "وهذه السياحة ستكون طيران شارتر وليس طيرانا تجاريًا، والسائح الذي سيزور هذه المدن لن يسمح له بالمغادرة إلى القاهرة".

وتابع: "اخترنا هذه المدن والمحافظات لأنها الأقل إصابة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ونظم مشددة على نظم الأغذية والرقابة، وسحبنا ترخيص فندقين لم يلتزما بما نصت عليه التراخيص".