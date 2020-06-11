"مصر يستطيع" ينفرد بأول لقاء مع المصري الوحيد المشارك في إنتاج لقاح كورونا المنتظر

قال الدكتور أحمد محمود سالمان، دكتور المناعة و أبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد بالمملكه المتحدة، ومدرس علم المناعة و زميل كلية كيلوج بجامعة أكسفورد بالمملكه المتحده، وأحد أبناء كلية العلوم في جامعة عين شمس، والأستاذ المساعد الرئيسي للبروفيسور أدريان هيل، مدير معهد إدوارد جينر في جامعة أوكسفورد، الذي يعمل على هذا اللقاح منذ أشهر عديدة، إن الفريق البحثي عمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ كوفيد-19، منذ أن بدأ انتشار الفيروس في الصين.

واضاف أحمد سالمان في مداخلته مع برنامج مصر تستطيع عبر قناة مصر تستطيع والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق“: "باختصار عملنا لمدة 12 أسبوعاً بدءً من شهر يناير على دراسة تركيب الجين الخاص بالفيروس بالتزامن مع التجارب كما هو متبع بدءً من الفئران وصولاً إلى القرود، حيث تمت تجربة اللقاح على 6 قرود في أول شهر فبراير من العام الجاري، وهذا بالتعاون مع معهد في أمريكا، ووجدنا أن اللقاح أعطى مناعة 100% لهذه الحيوانات، وفي شهر مارس اعلنت منظمة الصحة العالمية ان الفيروس يعد وباءً عالمياً، مما جعلنا نسرع من عملنا، ثم بدأنا في آخر إبريل المنصرم تم نشر دراسة الأمان الخاصة بالتطعيم علي الحيوانات والقرود وأعطى نتائج بنسبة ١٠٪، دون وجود أية اعراض في الجهاز التنفسي للقرود التي تم تطعيمها، وتم نشر هذا البحث في أول شهر مايو من العام الجاري، ثم تمت الموافقة من الحكومة البريطانية أن تتم التجارب السريرية على الإنسان لمدة شهرين، وأول شخص تم تطعيمه كان بتاريخ ٢٣ ابريل، أما حاليا، فنحن نعمل على محورين أهمهم قياس الأمان لهذا اللقاح للإنسان، مشيرا إلى أن التأكد من ان اللقاح آمن أمر شبه مفروغ منه.

وأكد أن جامعة أكسفورد تعد حاليًا من أكبر جامعة في دراسة التجارب السريرية في العالم، حيث بدأت في دراسة اللقاح على 1100 شخص متطوع حتى تصل إلى 5000 شخص في المرحلة الأولى؛ لمعرفة مدى استجابة الجهاز المناعي لهذا اللقاح.

وقال سالمان : "نريد أن نوضح أمرًا هامًا فيما يخص اللقاحات، أخلاقيًا لا نستطيع أن نعطي عدوى للشخص لا يوجد لها علاج أثناء التجارب السريرية مثل ما يحدث في فيروس كورونا، أو أي مرض جديد لايوجد علاج له، أما في حالة الأمراض الأخرى مثل الملاريا يمكن إعطاء عدوى للمتطوع وبدء التجارب السريرية لتجربة علاج جديد لأن هناك في الأساس علاج لهذا المرض ومثبت فعاليته، وفي هذه الحالة إذا لم يستجب المتطوع للعلاج أو اللقاح الجديد يتم معالجته فورًا بالعلاج الأساسي قبل ظهور أي أعراض للمرض له".وأشار الأستاذ بجامعة أكسفورد إلى أن الحالة الأولى- التي يتم فيها تلقيح المتطوع باللقاح ضد المرض الجديد بدون حقنه بالعدوى- يتم متابعته لمعرفة مدى استجابة مناعته أمام الفيروس في حالة تعرضه للمرض، كذلك متابعة الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم لدراسة مناعتهم أمام الفيروس؛ لمعرفة الفرق بينهم.وحول المرحلة الحالية، أفاد سلمان بأنه يوجد نحو 1100 شخص متطوع من إنجلترا، منهم 500 شخص تم تطعيمهم باللقاح فيما هناك 500 متطوع آخر تم تطعيمهم بتطعيم ليس له علاقة بالفيروس؛ حيث هذا يعد بمثابة عامل نفسي للمتطوع لدراسة الحالة النفسية أيضاً، ويتم تركهم لمتابعة حياتهم الطبيعية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وفي نهاية شهر يوليو ستظهر النتائج الرسمية والنهائية.

وتابع أنه يتم متابعة كلا الفريقين ونبدأ في مراقبة عدد الذين تمت إصابتهم بالعدوى والمقارنة بين الفريقين، لذا في المرحلة الحالية تم تطعيم الأشخاص وتتم مراقبتهم ومعرفة ماذا سيحدث لهم، وأكد أنه لا يمكن نشر نتائج الأبحاث الحالية حتى شهر يوليو المقبل؛ حتى تكون الصورة واضحة بشكل أقوى ومعرفة عم إذا كانت هناك نتائج مرجوة أم لا.

واستطرد سالمان حديثه، بأنه في الفترة الحالية تتم شراكة بين الجامعة وجهات أخرى وشركات بمجرد ظهور اللقاح بنتائج إيجابية وثبوت فعاليته سيتم تفعيل هذه الشراكات وتصنيع اللقاح، مشيرًا إلى أنه هناك نتائج مبشرة بالفعل لكن لا نستطيع اعتمادها إلا بعد انتهاء المرحلة بالكامل.

وأفاد بأن أبرز هذه الشراكات كانت مع إحدى الشركات الهندية، التي تعد من أكبر مصنعي الأدوية في العالم، حيث إنه بمجرد التأكد على اللقاح سيتم تصنيع 3 مليار وحدة من اللقاح، كما مولت الحكومة البريطانية المشروع بحوالي ٦٥ مليون جنيه استرليني، وشركة دوائية في انجلترا وايضا هولندا واكسفورد باي ميديكا سيقومون بتصنيع مليون جرعة، كما ستصنع شركة استر زينيكا ستصنع م٤٠٠ مليون جرعة، وذلك في حالة التأكيد بايجابية النتائج النهائية واعتمادها رسميا، وسيبدأ التصنيع في أول شهر أغسطس، وسيتم تصنيع ٤٠٠ مليون جرعة، لافتا أن كمية التطعيمات المطلوبة لم يسبق للعالم انتاجها، لأن مطلوب خلال عام واحد انتاج حوالي ٤ مليار جرعة تطعيم للعالم.[8:54 PM, 6/11/2020] +20 112 988 8992: وأشار إلى أن هناك أكثر من 125 تجربة لإنتاج التطعيمات، منها 7 في المرحلة الأولى، و7 في المرحلة الثانية من التجارب، والآن هناك فريق واحد فقط ألا وهو فريق جامعة أكسفورد الذي يوجد في المرحلة الثالثة من أجل المرحلة الرابعة والأخيرة وهو طرحه في الأسواق وتعميمه، حيث من المقرر أن تكون النتائج النهائية للمرحلتين الأولى والثانية للقاح في نهاية يوليو أو أغسطس المقبلين، أما الثالثة في نهاية شهر أغسطس.

وأفاد بأن هذا اللقاح من المقرر أن يحمي الأشخاص العاديين بنسبة تتراوح من 50 – 80%، إلا أن الأمر سيكون أولوية لمرضى الأمراض المزمنة.