باحث مصري ضمن فريق "لقاح كورونا" بأكسفورد: النتائج مبشرة وتدعو للتفاؤل

تحدث الدكتور أحمد محمد سلمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد وخريج كلية العلوم جامعة عين شمس والمشارك ضمن الفريق البحثي للقاح فيروس كورونا المستجد والذي أوشك على الظهور، عن تفاصيل اللقاح المنتظر.

وقال سلمان خلال مداخلة لأول مرة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن سبب الإنجاز الكبير في الوصول للقاح للفيروس أنهم بدأوا العمل عليه منذ الإعلان عن أول حالة مصابة بالفيروس وأن جامعة أكسفورد تعمل على جميع الفيروسات حتى ولو كانت محلية.

وأشار إلى أن أول تجربة سريرية لحقن إنسان بالمصل كانت في آخر فبراير الماضي، وأنه تم تصنيع جرعات من المصل وتجربتها على الفئران والقرود بالتعاون مع أحد المعامل في الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نتائج مبشرة.

وأوضح سلمان أنه تم التعاقد مع شركة لإنتاج 6000 جرعة ويتم حاليًا استخدام هذه الجرعات في التجارب السريرية وتم استخدامها في المرحلة الثانية للتجارب في 11 مارس الماضي، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية بدأت في شهر مايو الماضي وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم تطعيم 6 قرود بالمصل مع 3 قرود لم يتم تطعيمها وأن الـ6 قرود لم تُصب بكورونا وكذلك تم تطعيم فئران بالمصل وتعرضت للفيروس وتحفز الجهاز المناعي لديها ضد الفيروس بالصورة المرغوب فيها.

وشدد سلمان على أن المصل آمن تماما وأن المرحلة الثالثة على وشك الانتهاء وأنه سيتم الإعلان بعدها عن النتائج كاملة.

وأشار إلى أنه لم يتم تعريض من حصلوا على اللقاح للفيروس خوفًا عليهم لعدم وجود علاج فعال للفيروس ولكن تم منحهم المصل وتركوهم للتعامل الطبيعي، مشددًا على أن عدواهم بالمرض ستكون غير أخلاقية نهائيًا.

وأشار إلى أن جامعة أكسفورد تعاقدت مع وزارة الصحة البرازيلية والتي تواجه الجائحة الآن ولديها زيادة كبيرة في الأعداد وأن البرازيل وافقت على دعم نتائج التجارب.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركات مثل "كوبار زهاليكس واكفور بادميدياكا وواكسي واسترزينكا" وسيتم صناعة مليارات الجرعات وأن شركة في الهند تعاقدت على تصنيع مليار جرعة.

وشدد سلمان على أن النتائج التي تم الإعلان عنها مبشرة وتدعو للتفاؤل للوصول للقاح لفيروس كورونا المستجد.