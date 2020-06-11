بمشاركة باحث مصري.. "لقاح أكسفورد" ضد كورونا في المرحلة الأخيرة للتجارب

تحدث الدكتور أحمد محمد سلمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد وخريج كلية العلوم جامعة عين شمس، عن مشاركته ضمن الفريق البحثي للقاح فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، والذي أوشك على الظهور.

وقال سلمان خلال مداخلة لأول مرة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن النتائج مبشرة وأن اللقاح حاليًا في المرحلة الثالثة والأخيرة للتجارب السريرية وسيتم الاعلان النهائي عن النتائج في نهاية يوليو أو بداية أغسطس القادم.

وأوضح سلمان أنهم بدأو العمل على لقاح للفيروس فور الإعلان عن ظهور أول حالات بالصين، وأن ذلك إنجاز، مشيرًا إلى أن 125 فريقا بحثيا حول العالم يحاولون الوصول للقاح، وأن بعضهم مازال في مرحلة التجارب المعملية وبعضهم في مرحلة تجارب الحيوانات، وأن هناك 7 تجارب في المرحلة الثانية، وأن فريق جامعة أكسفورد في المرحلة الثالثة، لافتًا أنه حال التأكد من النتائج الجيدة وأنه يعطي مناعة بنسبة 50% أو أكثر سيتم الإعلان عن اللقاح رسميا خلال شهر يوليو أو بداية أغسطس المقبل في المجلات العلمية المتخصصة، وسيتم اعتماده حال التأكد من أنه يعطي مناعة للجسم من الفيروس.

وأشار سلمان إلى أن فكرة المصل هي إجراء تعديلات على فيروس معين ضار ليصبح غير ضار، ويتم استخدامه كوسيلة لنقل جين معين من المرض لتحفيز جهاز المناعة، مشيرًا إلى أنه يستخدم فيروس "فيروك شابوك - شابنزي أدون فيروس"، لافتًا إلى أن أعراض الإصابة به مثل الإصابة بالبرد، ويعدي الجهاز التنفسي، مؤكدًا أن ذلك هو أسلوب العمل في جامعة أكسفورد.

وأشار أنه تم حقن 550 إنسانا بالمصل بعدما تم تجربته على القرود والفئران، مشددًا على الأمان الكامل للمصل، وأنه تم استخدام نفس الفيروس الذي يتم حقنه خلال تجارب مصل الملاريا والدرن والإيبولا الأخير وحقق نتائج طيبة.

وأوضح سلمان أنه سيتم نشر نتائج المرحلة الأولى والثانية في نهاية يونيو الجاري في المجلات العلمية، وسيتم نشر نتائج المرحلة الثالثة في نهاية أغسطس، وأن النتائج وخطط الإنتاج موجودة وتم التعاقد مع عدد من الشركات على تصنيعه وأنه سيتم تصنيع مليارات الجرعات منه.