6 فنادق جديدة تحصل على شهادة السلامة لاستقبال السياحة بالبحر الأحمر

أقرت لجان الفحص المشتركة اليوم الخميس استيفاء 6 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة طبقا للضوابط والاشتراطات.

وشملت الفنادق الحاصلة على الشهادة، ثري كورنرز الفيروز بلازا، وثري كورنرز هابي لايف، وثري كورنرز سي بيتش ريزورت، وكلوب ازور، ورويال ازور، وجنة سفاجا.

أشارت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، فى تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندقا ومنتجعا سياحيا بالبحر الأحمر، مؤكدة أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق.

وقال عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق الستة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية اليوم أن الفنادق التي تسلمت شهادة الصحة السلامة خضعت للجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط.

جدير بالذكر أنه وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية حتى الآن إلى 218 فندقا، على مستوي الجمهورية.