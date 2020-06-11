تراجع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ 775 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي انخفضت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 3 جنيهات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 883 و 886 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 773 و 775 جنيها، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 663 و 664 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و200 جنيه.