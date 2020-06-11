القبض على شخصين قبل بيعهما سولار لاستخدامه في التنقيب عن الذهب بسفاجا

تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث شرطة سفاجا، برئاسة الرائد مصطفى عكاشة، والملازم أول محمد ماجد غزالي معاون المباحث، من إلقاء القبض على شخصين، بحوزتهما كميات من السولار، داخل المنطقة الجبلية بسفاجا، وذلك قبل بيعهما لأحد الأشخاص، لاستخدامه أثناء التنقيب عن الذهب، بمناطق جبلية بسفاجا.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما 700 لتر من السولار، ومبلغ سبعة آلاف جنيه، وذلك قبل بيعها داخل المنطقة الجبلية بسفاجا، لاستخدامه في البحث عن الذهب.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا أمام المقدم أحمد أنور رئيس مباحث القسم بحوزتهما السولار والمبلغ المالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.