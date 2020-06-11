تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في ميت غمر وحالة وفاة

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا بمركز ومدينة ميت غمر حتى اليوم 11 يونيو ليصل إجمالي الحالات الإيجابية إلى 68 إصابة.

وقال الطوبجي، علي صفحته علي فيس بوك إن الحالات الجديدة 7 بمدينة ميت غمر، وحالتين بقرية أتميدة، وحالة في دقادوس، وكفر ميت العز، ودماص، وكوم النور، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة رجل بقرية أتميدة عمره 63 سنه ليصل إجمالي عدد حالات الوفاه إلى 15 حالة.

وأضاف أن تم تسجيل سلبية وسلامة التحاليل الخاصة بعدد 9 حالات وهي "3 حالات بميت غمر، وكفر البهايتة، والبوها، وكفر النعمان، والمعصرة"، وأنه جار إعادة التحاليل الطبية لفيروس كورونا لشاب بكفر المقدام.

وأشار إلى أنه جار التعامل مع 43 حالة اشتباه بمركز ومدينة ميت غمر ما بين عزل منزلي وحجز بمستشفى حميات ميت غمر وأخرى بمستشفى ميت غمر المركزي، تطبق عليهم جميع القواعد العلاجية بوزارة الصحة ومنظمه الصحة.

وأوضح أن إجمالي الحالات بمركز ومدينة ميت غمر بلغ إجماليها 68 حالة إيجابية، منهم شفاء 29 حالة، ووفاة 15 حالة، وتحت العلاج 12 بالمستشفيات و 12 عزلا منزليا.

وناشد الجميع بمزيد من الالتزام وتنفيذ التعليمات خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حفظ الله الجميع.