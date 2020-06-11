كورونا في بلاد الشام والعراق.. إصابات فلسطين: 662.. ولبنان "صفر وفيات"

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.440.968، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى417.981 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.722.069 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بكورونا المستجد في محافظة أريحا والأغوار، وعن 6 حالات تعاف في محافظتي القدس والخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وأضافت الكيلة، أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.

وأدخل خلال الـ24 ساعة الماضية 270 حالة في الحجر الصحي المنزلي، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعليين في الحجر المنزلي 2782 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدد الوفيات في صفوف الجالية حول العالم، وصل إلى 127حالة وفاة، وأن عدد الإصابات وصل إلى 1899 اصابة، فيما بلغت حالات التعافي 1078 حالة تعافي.

وأشار الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، ليبقى عدد الوفيات 57، وعدم تسجيل إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات 821، بينما تم تعافي 4 حالات جديدة في ميتشجن، ليصبح عدد الحالات المتعافية إلى 348.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية.

وفي لبنان، أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء إلى 1388 حالة بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير يومي، إنه لم يسجل أي حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 30 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 832، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1789 فحصا.

ارتفاع الإصابات بالوباء في سوريا إلى 152

وفي سوريا، أعلنت السلطات، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الاصابات بكورونا المستجد، إلى 152 إصابة بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن وزارة الصحة أن الإصابات المسجلة تم رصدها في بلدة "رأس المعرة" بريف دمشق، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 68 حالة، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة حتى الان.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 34 حالة وفاة و 1146 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 15414 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان، أن "بغداد" نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 482 إصابة ثم محافظة السليمانية بـ 113 اصابة والنجف بـ 101 اصابة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في العراق إلى 15414

وأضافت الصحة العراقية، أنها سجلت كذلك 34 حالة وفاة من بينها 26 في بغداد والبقية موزعة في 5 محافظات أخرى، فيما تماثل للشفاء 383 مريضا في 10 محافظات معظمهم من بغداد.

وبلغت الحصيلة الاجمالية للمصابين في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان العراق، إلى 15414 إصابة توفي منهم 426 وتماثل للشفاء 6214 حالة.

كردستان العراق يعلق أعمال البرلمان لأسبوعين بسبب الوباء

من جانبها، قررت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، تعليق أعمالها لمدة أسبوعين، عقب تسجيل إصابات بكورونا المستجد، لأحد الأعضاء و3 من موظفي البرلمان، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان: "أعضاء مجلس الرئاسة و197 عضوا وموظفا خضعوا للفحص الطبي وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة".

وأعربت رئاسة البرلمان عن أسفها لتسجيل عدد من الحالات الموجبة بعد ظهور نتائج الفحص عن الوباء.

وأشارت رئاسة البرلمان، إلى أن "رئاسة برلمان الإقليم قررت تعليق أعماله كافة لمدة أسبوعين"، داعية الأعضاء ممن لم يخضعوا إلى الفحص الطبي لإجراء الفحص بأسرع وقت ممكن، وتسليم النتائج إلى مجلس رئاسة البرلمان.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 12 محليّة، و6 غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجز إعلامي إلى تسجيل 6 حالات شفاء، كما لفتت رئاسة الوزراء إلى إجراء 5422 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات حتى الآن 240 ألفاً و436 فحصاً.