قبل إليسا.. فنانات اعتزلن السوشيال ميديا فترة من الوقت

لم تكن المطربة إليسا هي أول فنانة تعتزل السوشيال ميديا فترة من الوقت، حيث أعلنت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أنها ستغلق حسابها فترة وستبتعد عن السوشيال ميديا.

وقالت إليسا، في تغريدتها: "سأحصل على بريك من تويتر لفترة بحبكم.. سأعود قريبا".

وسبق وأغلقت الفنانة شيرين عبدالوهاب صفحتها فترة وقد أعلنت عبر "فيس بوك"، قائلة: "جمهوري العزيز: أنا آسفة، أنا آسفة إني باتصرف بتلقائية، وده بيسبب لي مشاكل وسوء فهم كبير ليا ولناس أنا باحترمهم وباعزهم ومابحبش أكون سبب مشاكل لهم.. علشان كده أنا قررت إني هاقفل حساب الإنستجرام بتاعي. باحبكم كلكم".

المطربة أحلام أيضا أغلقت حسابها فترة بسبب ارتباطها بتجهيز ألبومها وكتبت عبر تويتر "سوف أعود مرة أخرى ولكن بعد التجهيز لألبومي المقبل، فالسعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة، استودعتكم الله نظرًا لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم، بإذن الله ستكون هاذى الصورة آخر صورة وتغريدة حتى أنتهى من التسجيل، إلى لقاء قريب فى أمان الله بتوحشوني".