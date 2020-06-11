تطوير الجزء الثاني من كورنيش طنطا بتكلفة 18 مليون جنيه

أعلن الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، الانتهاء من توقيع اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بداية من شارع الأشرف وحتي شارع سعيد ، بتكلفة 18 مليون جنيه.

وأوضح نائب محافظ الغربية، ان الجزء الثالث من أعمال تطوير الكورنيش سيتم العمل به خلال الشهر القادم بداية من شارع سعيد وحتي الطريق السريع.

وأضاف د. عطا، ان الكورنيش بالكامل إبتداءً من طريق المحلة الكبرى حتي الطريق السريع سيتم الانتهاء من تطويره خلال 6 شهور من الآن، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.