عوض تاج الدين: مصر تتواصل بشكل مستمر مع "أكسفورد" من أجل لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك الكثير من دول العالم التي تعمل جاهدة للوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا، فيما يظل العقار الأبرز والتي تقول جامعة أكسفورد إنه سيُطرح بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مصر من القلب"، والمذاع على فضائية "المحور"، أن الدولة تتواصل بشكل دائم ومستمر مع تلك الجامعة والمؤسسة العالمية للقاحات وهي المعنية بتوزيع وتوفير اللقاحات لجميع أنحاء العالم بصورة عادلة ومتوازنة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تحدث من قبل مع رئيس وزراء بريطانيا ومجموعة من الرؤساء عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة ذلك الأمر.

وأكد أن الرئيس السيسي يتابع ملف أزمة كورونا على مدار الساعة ويبحث كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والعقاقير وأسرة للمواطنين المحتاجين للرعاية: "الملف مفتوح من جميع نواحيه باهتمام الرئيس السيسي ومجلس الوزراء وكل المسؤولين لتنفيذ هذه التوجيهات حتى يجد كل المواطنين الرعاية".