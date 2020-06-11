عوض تاج الدين عن بلازما المتعافين: مساعد على الشفاء وليس علاجا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن استخدام بلازما المتعافين يتم من خلال استخلاص الأجسام المضادة نتيجة إصابة الشخص بالمرض في فيروس كورونا وغيره من الأمراض الأخرى: "مقاومة الجسم بتكون تولدت نتيجة لوجود هذه الأجسام المضادة ضد الفيروسات".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مصر من القلب"، والمذاع على فضائية "المحور"، أن البلازما التي يتم أخذها من المتعافين لبعض الحالات الحرجة تساعد في دعم البروتوكول العلاجي: "مش هي دي العلاج، ولكن هناك مجموعة من الأدوية والعقاقير والأكسجين وهو عامل مساعد قد يدعم لعلاج ذلك المريض"، موضحا أنه لا يتم استخلاص البلازما من أي مريض أو متعافٍ، وكذا لا يجوز إعطاء البلازما لأي مريض، ولا يتم استخدام البلازما إلا وفق بروتوكول منصوص عليه.

وأكد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر تتزايد بصورة أفقية وتسير بطريقة متزايدة وهو المتوقع في هذا المرض وأمراض أخرى كثيرة، مشيرا إلى أن مرحلة الذروة لا يتم تحديدها إلا بعد الوصول لمستوى الثبات في عدد الحالات المرصودة يوميا لعدة أيام متتالية ثم يبدأ المعدل في الانخفاض تكون مصر وصلت لمرحلة الذروة وبدأت في الهبوط.