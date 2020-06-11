تاج الدين عن امتحانات الثانوية: "لها خطة محكمة وإن شاء الله تعدي بخير"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الدولة تستطيع السيطرة على كافة المستشفيات الخاصة وتوفيرها للمواطنين بصورة رمزية بشكل قاطع، وعدد المستشفيات والأسرة الخاصة التي تساهم في علاج تلك الحالات لا يقارن على الإطلاق بما تقدمه الدولة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لخدمة المرضى.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مصر من القلب"، والمذاع على فضائية "المحور"، أن هناك مجموعات أخرى من تلك المستشفيات تقدم الخدمة لكافة المواطنين بأسعار معقولة، موضحا أن الدولة قادرة على السيطرة في أي مراحل انتشار أزمة كورونا والتعامل مع المخالفات.

وأكد أن الدولة تقوم بعمل مسحة لكل المخالطين وهو أمر يتوقف على الحالات المصابة ومدى شكواهم وهناك بروتوكول معين لهم: "اللي محتاج المسحة بيعملها واللي محتاج مراقبة أو عزل منزلي بيعمله، واللي بيشتكي من أعراض له قد يعمل المسحة وقد يعمل بروتوكولات أخرى، وليها تصنيفات محددة"، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة قد أعلنت وناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، وتم إعلانها في مجلس الوزراء، مع اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية بكل شدة لضمان سلامة الجامعات والثانوية العامة: "هي خطة محكمة وإن شاء الله تعدي على خير".

وتابع: "كل الدولة بتعمل في منع انتشار فيروس كورونا ووزارة الصحة من أوائل العاملين في هذا الاتجاه وهناك تعامل يومي وبروتوكولات يتم تغييرها وخطط استراتيجية بحسب كل مرحلة من مراحل انتشار الوباء، وكلنا نتكاتف لحد ما نعبر تلك الأزمة".