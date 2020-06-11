شفاء 95 شخصا من فيروس كورونا في جنوب سيناء

قال مصدر بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 226 حالة على مستوى مدن المحافظة.

وأضاف المصدر: "يوجد أعلى نسبة إصابات بمدينة شرم الشيخ بواقع 119 حالة، تليها مدينة الطور بواقع 79 حالة، و10 حالات بأبورديس، و9 حالات برأس سدر، و8 بنويبع، و 4 بسانت كاترين، و2 بدهب، وحالة واحدة بأبوزنيمة".

وأوضح أنه جرى تسجيل أول حالة وفاة بالمحافظة صباح اليوم الخميس، لشخص يبلغ من العمر، 63 عامًا، من مدينة الطور، خلال تواجده بمستشفى أبو خليفة.

ولفت إلى أن إجمالي حالات الشفاء على مستوى المحافظة بلغ 95 حالة، وما زال يوجد 130 حالة تتلقى العلاج، ليصل إجمالي حالات الإصابة 226 حالة.