"الإسماعيلية العام" استقبل 13 حالة كورونا.. اليوم

كشف الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى الإسماعيلية العام ومدير مستشفى الصدر للعزل الطبى عن استقبال 13 حالة كورونا اليوم من بينهم 11 حالة تم حجزهم بالعناية العادية وحالتين تم حجزهما بالعناية المركزة.

وأشار مدير العناية المركزة إلى أن مستشفى الإسماعيلية العام خصص 32 سرير عناية لمصابي كورونا و6 أسرة للعناية المركزة، وذلك بالإضافة إلى مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، وفى وجود مستشفى أبوخليفة بقوة 127 سريرا.

كانت وزارة الصحة خصصت مستشفى الإسماعيلية العام، كمستشفى عزل صحي، كثالث مستشفى فى الإسماعيلية للعزل الصحى، بعد مستشفى أبو خليفة الذى تم تخصيصه فى الثامن من مارس الماضى، وهو ثاني مستشفى للحجر الصحي فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، ثم مستشفى الصدر الذى تم تخصيصه في الأول من يونيو الجاري،ومستشفى الحميات لاستقبال الحالات المشتبه بها والتي تعاني من أعراض فيروس كورونا.