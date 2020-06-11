خلال فترة حظر التجوال.. حملة موسعة لتطهير وتعقيم مختلف المناطق بدمياط

قاد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، خلال فترة حظر التجوال، حملة موسعة تم الدفع خلالها بالمعدات اللازمة من ديوان عام المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم خلال تلك الحملة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم شارعى بورسعيد والنيل والمناطق الموازية لهما بالإضافة إلى أسواق وشوارع (٥١،٧٧،٨٩،٦٣،١٠١).

هذا وتتم تنفيذ هذه الأعمال بالمناطق كافة بمراكز ومدن محافظة دمياط بصفة مستمرة ودورية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ بعقد حملات مستمرة لتطهير وتعقيم كافة المناطق بنطاق المحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "covid19" .