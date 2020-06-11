إزالة 585 حالة تعدِ على أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملة المُنفذة اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتي تأتي ضمن جهود المحافظة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية وكذلك التعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات بناء مخالف بمساحة 819 مترا مربعا، وتلقي 4 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء على مساحة 400 متر مربع بنطاق مركز ومدينة فارسكور، وإزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمساحة 108 متر مربع بكفر البطيخ، كما تم أيضاً إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 200 متر مربع بمدينة ميت أبو غالب.

هذا وخلال الحملة المُنفذة بمدينة رأس البر تم إزالة حالتى تعدِ على جسور النيل لعدد 2 مرسى، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال أعمال تلك الحملات منذ منتصف مارس الماضي 585 حالة بالإضافة إلى تلقى 48 طلب تصالح فى مخالفات البناء فى مناطق مختلفة.