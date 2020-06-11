"عزل الإسماعيلية": رجاء الجداوي حالتها مستقرة وتنتظر نتيجة التحليل الثاني

كشفت مصادر بمستشفى عزل أبوخليفة، أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها مستقرة، وتم عمل مسحة "بى سي آر" جديدة لها تعد التحليل الثاني بعد التحليل الأول الذي تم في 27 مايو، وكانت نتيجته إيجابية.

وقالت المصادر، إنه في حالة كانت النتيجة سلبية، سيتم إجراء مسحة أخرى بعد 48 ساعة، وفي حالة كان سلبيا ستخرج الفنانة من مستشفى العزل، بعدما تكون قد شفيت تماما من الفيروس.

ومر على وجود الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى عزل أبوخليفة 19 يوما قضت منهم 10 أيام في العناية المركزة و9 أيام أولى فى العناية العادية.

كانت الفنانة قد نقلت الثلاثاء قبل الماضي للعناية المركزة بالدور الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة ومنها ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وآلام في الصدر وضيق في التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وتم حقنها بجرعتي بلازما يومى السبت والأحد الماضيين وشهدت حالتها الصحية تحسنا تدريجيا.