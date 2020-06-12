وقفة ضد الحكومة التركية بسبب المساس بمكافآت نهاية خدمة الموظفين

تجمع عدد من الموظفين في تركيا رافعين لافتات ترفض مساس الحكومة بمكافآت نهاية خدمتهم وذلك بعدما قيل إن الحكومة تفكر وتخطط للنيل من مكافآت نهاية الخدمة الخاص بالموظفين وذلك عن طريق وضع قوانين جديدة .

وقد قال أرزو شركس أوغلو رئيس الاتحاد النقابي للعمال الثوريين الذي أدلى ببيان بشأن الخطط الجديدة للحكومة للمساس بمكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين والعمال "لا تفكروا حتى في المساس بمكافأة نهاية الخدمة"، وأكد شركس أوغلو أن هناك خططا جديدة يتم تدبيرها لمصادرة مكافآت نهاية الخدمة والقضاء عليها.

وأضاف: فكما تفعل الحكومة دائما تجاهلت المحاور الرئيسية للموضوع وهو نحن وراحت تدبر في الخفاء وراء الأبواب المغلقة خطة لإلغاء مكافآت نهاية الخدمة، لقد قلنا مرات عديدة حتى اليوم. دعونا نقولها مرة أخرى بوضوح: نحن ضد أي محاولات لإلغاء الحق في تعويضات نهاية الخدمة وتضييقه وتقليمه.نحن ضد تحويل مكافأة نهاية الخدمة للصندوق.

وواصل: نحن ضد إنهاء تعويضات نهاية الخدمة بموجب نظام التقاعد التكميلي .قال شركس اوغلو ، مشددًا على أن راتب إنهاء الخدمة هو التزام من صاحب العمل ، محسوبًا على الراتب النهائي وهو الأمان الوظيفي، أي نوع من الخطط من شأنه أن يلغي تعويضات نهاية الخدمة من التزام صاحب العمل، ويقطع صلته مع الأجر الأخير ، ويجعلها ليست اساس الأمن الوظيفي قد يكون موضوعًا للصراع ، وليس للتفاوض".

وختم قائلا: نحذر الحكومة. انظري إلى عملك، مهمتك هي حل مشكلة البطالة. خلق فرص عمل. حماية دخل المواطن، مهمتك هي إحياء الاقتصاد الذي انهار خلال أيام الوباء . وليس النظر في مكافاءات نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين والعمال.