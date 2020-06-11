شريف منير عن سب البعض لبناته: "اللي شتمهم لسانه بكرة هيتقطع"

قال الفنان شريف منير، إن حذفه لصورة ابنتيه وإعادة نشرها مرة أخرى هو رسالة لمن قاموا بالتعليق على صورة ابنتيه بشكل سلبي حيث إنه لا أحد من شأنه تحديد ما سيقوم به من عدمه: "اللي شتم أبنائي لسانه بكرة هيتقطع".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قام بنشر صورة لابنتيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وذلك لأنه وجد صورة لهما أعجبته فقام بنشرها عبر حسابه: "داخلين على 7 آلاف تعليق كويسين، وفيه منهم 20 تعليق بس مسيئين ودول قله لا يمثلوا شيء بالنسبة ليا"، موضحا أنه وبعد مشاهدة أسرته لتعليقات البعض من ألفاظ جارحة طلبوا منه مسح الصورة حتى لا تنهال التعليقات السيئة.

وأكد أنه سيتخذ مواقف قانونية ضد كل التعليقات الخارجة، وسيقدم بلاغا لمباحث الإنترنت وسيتم الوصول إلى بعضهم: "كل أملي أن مباحث الإنترنت تنصفني، وقبل كده كان فيه شاب في الكلية البحرية كتب تعليق سيئ وعملت ضده محضر وأهله جم وكانوا هيبوسوا إيدي وأنا قولتله أنت جبت التهزيق لأهلك".