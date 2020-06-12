النيابة: رسائل جنسية وتحويلات لممارسة الدعارة في قضية "شيري وزمردة"

أفادت تحقيقات النيابة العامة في قضية المتهمتين الشهيرتين بـ"شيري هانم وزمردة"، بأن تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية بشأن المتهمتين توصلت إلى انتشار المقاطع المصورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع.

وحددت التحريات هوية المتهمتين ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

وذكرت النيابة في بيان لها أنها شاهدت المقاطع التي نشرتاها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبين للنيابة من فحص هاتف المتهمة الثانية العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية..