"الصحة": قرار بتخصيص فريق لدعم خدمات مرضى كورونا في كل مستشفى

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن بروتوكول مصر العلاجي وضعه صفوة أساتذة الطب في مصر، وما حدث في تجربة هيدروكسي كلوروكين خير دليل على كفاءتهم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الوزارة حاليًا يعمل فيها 20 مستشفى عزل، وحتى هذه اللحظة نسب إشغالهم تتراوح ما بين 75% ولدينا 320 مستشفى فتحناهم منذ أسبوعين بهم 32 ألف سرير و3000 سرير رعاية مركزة و1700 جهاز تنفس صناعي ونسبة إشغالهم حتى اللحظة لا تتعدى 35%".

وتابع: "اهتمينا بالناحية الطبية في علاج المرضى بدليل معدلات الشفاء لدينا، كان لدينا بطء بعض الشيء في توصيل المعلومة للمريض، وجرى اتخاذ قرار أن جميع مستشفيات وزارة الصحة التي تتعامل مع المواطنين فيما يخص مرض كورونا، سيكون فيها فريق كامل مسماه فريق دعم خدمات المرضى".

وأردف، وظيفة هذا الفريق توجيه المريض، لحظة دخوله المستشفى، لتوجيهه بما يجب عليه أن يفعل، وفريق آخر سيتلقى هذا المريض بعد إنهاء رحلته في العلاج، وبعدها سيتخذ هذا القرار، وما إذا كان هذا المريض سليمًا أم أعراضه بسيطة أو متوسطة او شديدة.

وأتم: "ووظيفة هذا الفريق استكمال باقي الإجراءات للمريض، ووضعه على نظام المستشفى، حيث سيتأكد من أن مريض العزل المنزلي مثلًا حصل على علاجه وأنه تم شرح التعليمات التي يجب أن يتبعها".