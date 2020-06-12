"الصحة" ترد على عدم حصول مرضى كورونا على أسرّة بالمستشفيات

رد الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، على ما أثير بشأن عدم تمكن مصابي فيروس كورونا من الحصول على الخدمة العلاجية، بالرغم من احتياجهم إليها.

وقال غنيمة خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كتير من المرضى اشتكوا إنهم راحوا المستشفى وملقوش سرير، بالتواصل معاهم اتضح إنهم راحوا المستشفى وكشف عليهم واتقال إنهم عزل منزلي، واعتقدوا إن العزل المنزلي عشان مفيش سرير".

وأضاف: "من الفوبيا الموجودة المريض فاكر أدام هو إيجابي يبقى لازم يخش المستشفى، ممكن يقعد في البيت عادي، وقطاع الرعاية الأساسية بالوزارة يحتوي على أكثر من 5000 وحدة ومركز على مستوى الجمهورية مسؤول عن متابعة المرضى في العزل المنزلي".

أردف: "من كتر خوف الناس وهم في العزل، لو حصلهم زيادة درجتين في درجة الحرارة يبقوا عاوزين يتحجزوا في المستشفى، ومفيش دولة في الدنيا عندها إمكانيات استقبال الناس كلها، وكتير من دول العالم مستشفياتها لا تستقبل إلا الحالات الشديدة".

وواصل: "معدلات الشفاء في العزل المنزلي على مستوى العالم أعلى من المستشفيات، ومصابو الأعراض البسيطة يعزلون منزليًا وتتم متابعتهم، والمستشفى نفسها قد تكون مصدرًا للعدوى، كما أن الحالة النفسية تؤثر أيضًا على الشفاء من المرض".