وزيرة الصحة: بدأنا تغطية 30% من نواقص أدوية المناعة منذ الثلاثاء الماضي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن اللجنة العلمية، أقرت علاج هيدروكسي كلوروكين، للحالات المتوسطة والبسيطة.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "اكسترا نيوز": "بعض دول العالم، التي امتثلت إلى الورقة البحثية المثيرة للجدل، أعادت العمل بهذا الدواء مرة أخرى، إحنا شايفين إنه فعال جدًا في معظم الحالات، وأبقينا عليه في البروتوكول، وشاركنا العالم نتائجه، ويعتبر جزءً أصيلا من علاج فيروس كورونا".

وتابعت: "لما انتشرت بروتوكولات غير دقيقة لعلاج كورونا، الناس نزلت وسحبت أدوية من خافضات حرارة ومضادات حيوية، ووجهت بزيادة إنتاجية الدواء في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، وبدأنا نغطي 30% من النقص في الدواء، في هذه الأدوية".