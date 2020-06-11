ترامب: التزام بلادنا بتسهيل صفقة عادلة بين الدول الـ3 بشأن سد النهضة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كرر في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام الولايات المتحدة، بتسهيل صفقة عادلة ومنصفة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة.

البيت الأبيض: ترامب أشاد بجهود السيسي لتعزيز المصالحة في ليبيا

وقال البيت الأبيض، إن ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع السيسي، سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، ناقش مع السيسي، سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشاد ترامب، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز المصالحة السياسية ووقف التصعيد في الصراع الليبي.