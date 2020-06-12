"الصحة": الدولة وفرت تحليل pcr لمن يحتاج إليه مجانا في 320 مستشفى

أكد الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية وفرت تحليل pcr لمن يحتاج إليه مجانا، والمسحة يتم الحصول عليه في 320 مستشفى، وفي كل محافظات مصر هناك أجهزة تحاليل مركزية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "pcr هو تحليل تأكيدي للإصابة بفيروس كورونا لشخص لديه أعراض الإصابة، وهذا الشخص يحتاج إلى هذا التحليل ولا يعطل أي شيء في إجراءات العلاج، وليس مجبرًا على إجرائه في أي مكان".

وتابع: "أي مريض لديه أعراض يتوجه إلى أقرب مستشفى تستقبل مرضى كورونا، بصرف النظر عن اتصاله بالخط الساخن 105"، موضحا أن هذا المستشفى متصل بغرفة مركزية في المحافظة، لديها بيان كامل بالأسرة في كل مستشفيات المحافظة، وعندها سيتم توجيه المريض إلى المستشفى.