المستشفيات الخاصة: ملتزمون بأسعار وزارة الصحة.. والمواطن فوق أي اعتبار

أكد الدكتور أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمة الخدمات الطبية الخاصة، أن المستشفيات الخاصة تستقبل وتعالج الحالات المصابة بكورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وانتقد نزيه، دور الإعلام في تناول ما يحدث في المستشفيات الخاصة، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن غالبية المستشفيات، ملتزمة بتسعيرة وزارة الصحة، وأن قلة من المستشفيات الخاصة فقط، هي التي تجاوزت، مشددًا على أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، تشرف على المستشفيات الخاصة، وتنسق معها.

وأثنى نزيه، على الدور الوطني للمستشفيات الخاصة، وتنفيذها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يضعوا مصلحة المريض أولًا، وأن يكون الهدف مصلحة المواطن والتيسير عليه.

وشدد نزيه، على أنه لا يوجد مستشفى خاص يرفض علاج المرضى، مطالبًا المواطنين بتحرير شكاوى في إدارات العلاج الحر، حال تعرضهم لأي مشكلة داخل المستشفى الخاص: "الموضوع أخد أكبر من حجمه، ومصلحة المواطن فوق أي اعتبار".