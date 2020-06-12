طبيب صدر يحذر من الكمامة القماش: ينفذ من خلالها فيروس كورونا

قال الدكتور طه عبدالحميد عوض أستاذ الصدر والحساسية بكلية طب جامعة الأزهر، إن الكمامات غير المطابقة للمواصفات المصنوعة "تحت بير السلم" قد تتسبب في إصابة من يرتديها بالتهاب رئوي أو التهاب شعبي حاد عند الاستنشاق من خلالها لأنها غير معقمة.

وأضاف عوض، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة extra news، أن الكمامة القماش بها مسام ما يؤدي إلى نفاذ الفيروس منها إلى الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن وزيرتي الصحة والتجارة والصناعة وضعا معايير لإنتاج الكمامة القماش بإضافة مادة "البولي إيستر" بين الألياف القطنية لسد المسام، "لو عملوا كدة يبقى كويس إنما الكمامات الجراحية هي الآمنة 100%، وغسل وكوي الكمامة القماش ممكن تجيب أمراض تانية".

وأشار إلى أنه يمكن انتقال فيروس كورونا المتواجد على الكمامة القماش عند غسيلها للشخص: "لو أي شخص عنده القدرة يستخدم الكمامة الجراحية كل مرة ويتخلص منها دة يستحسن".