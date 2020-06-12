استشاري القلب بمستشفيات جونز هوبكيز: الكمامات القماشية تمنع الرذاذ

نصح الدكتور عمرو عبدالباقي استشاري القلب في مستشفيات جونز هوبكينز، مرضى القلب باتباع الإرشادات والتباعد والالتزام داخل منازلهم.

وأضاف خلال لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه من الممكن أن يوفر أي شخص لمرضى القلب احتياجاتهم حتى لا يخرجوا من منازلهم.

ونصح عبدالباقي مخالطي مرضى كورونا بالحذر حتى لا يتسببوا في نقل العدوى لغيرهم دون قصد مشيرًا إلى أن اللقاح سيكون موجود فريبًا.

وأشاد عبدالباقي بالكمامات القماشية ودورها في منع انتشار المرض خاصة من الشخص المصاب نظرًا لأنها تمنع خروج الرذاذ منه مشيرًا أنها الخيار الأمثل في ظل وجود وباء عالمي وفي ظل وجود نقص في الكمامات الطبية ومحاولة توفيرها للعاملين في المجال الطبي.

وأوضح أن النصيحة العامة للناس هي ارتداء الكمامات القماش لتقليل نسبة انتشار المرض في المجتمع وأن العاملين في المجال الطبي هم الأولى بالكمامات الطبية.

وأشار إلى أن أسرع طرق نقل العدوى هي التخالط مع المريض في مسافة أقل من متر عن طريق الرذاذ مشددًا على أن الكمامة تمنع هذا الرذاذ وأن يعزل الشخص نفسه حال شعوره بالاعراض على ألا يختلط به أحد.