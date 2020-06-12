وثائقي جديد عن ساحر كرة السلة إريفين جونسون

يبدو أن حياة أساطير كرة السلة ملهمة لصناع الأفلام، فبعد صدور "وثائقي" عن اللاعب مايكل جوردون، وقبله الراحل كوبر براينت وغيرهما، يتم التحضير الآن لفيلم يحكي سيرة إريفين جونسون والملقب بالساحر، وهو ما أكده موقع NBA.

ولد إريفين عام 1959، وهو لاعب سلة أمريكي معتزل، ولعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز لمدة 13 موسم، فاز خلالها بـ 5 بطولات، وأصيب عام 1991 بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" بحسب موقع Variety.

الفيلم إنتاج مشترك بين من XTR و H.wood Media وNSV وDelirio Films. وسيعتمد على لقطات أرشيفية لجونسون، بالإضافة إلى مقابلات مع النجم وعائلته وزملائه من لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين.

الرئيس التنفيذي لشركة XTR Bryn Mooser قال في بيان: "في هذه الأوقات غير المسبوقة نحتاج إلى أفلام تحتفي بالأبطال أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف: "إنجازات جونسون تستحق تسليط الضوء عليها للعالم ونحن متحمسون لسرد تلك القصة والعمل بشكل وثيق معه ومع NSV من أجل خذ المشاهدين في رحلته الرائعة".

بينما قال فادج وألين الشريكان في NSV: "نظرنا إلى جونسون ليس فقط كأسطورة في الدوري الأميركي للمحترفين، ولكن كرجل تجاوز الرياضة وأصبح أحد رجال الأعمال الأكثر شهرة وإبداعًا في حياتنا، يشرفنا أننا قادرون على المساعدة في إحياء قصة رجل ألهم الملايين".

يذكر أنه يعرض حاليا على منصة نتفلكس فيلم وثائقي قصير عنوانه "الرقصة الأخيرة" والذي يتناول مشوار لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردن مع فريقه شيكاغو بولز في فترة التسعينات.